Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Landwirtschaftsministerium USDA lag am Freitag mit seiner Angabe zur US-Winterweizenfläche zur Ernte 2018 deutlich über den Erwartungen der Beobachter, so die Analysten der Commerzbank.



Demnach sollten 32,6 Mio. Morgen bestellt worden sein. Das wäre zwar der historisch zweitniedrigste Wert, doch deutlich mehr als die meist erwarteten 31,5 Mio. Morgen und ein kaum spürbarer Rückgang gegenüber Vorjahr (1%). Negative Meldungen zum Angebot seien durch andere neutralisiert worden. In diesem Fall sei es die Abwärtsrevision der Bestände gewesen, mit denen die Welt laut den jüngsten Prognosen des USDA in die Saison 2017/18 gestartet sei. Diese würden auf eine um 3 Mio. Tonnen reduzierte australische Ernte 2016/17 zurückgehen. Dennoch würden die globalen Endbestände 2017/18 gegenüber der Vormonatsschätzung fast unverändert bleiben. Denn gleichzeitig sei die russische Ernte 2017/18 nochmals um 2 Mio. Tonnen auf 85 Mio. Tonnen nach oben korrigiert worden, was gemeinsam mit einer Anhebung für Pakistan das Minus in der EU mehr als kompensiere.



Alles zusammen drücke den Weizenpreis. Am Freitag habe er knapp 3% auf 420 US-Cents je Scheffel verloren. EU-Weizen stehe zusätzlich belastet durch den festen Euro unter Druck und falle deutlich unter 160 EUR je Tonne. Auch Mais habe nachgegeben, da das USDA die bereits rekordhoch geschätzten US-Erträge 2017/18 weiter erhöht und sowohl die US- als auch die globale Nachfrage etwas niedriger angesetzt habe. Die leicht niedrigere Schätzung für die US-Sojabohnenernte werde durch ein Plus für Brasilien mehr als wettgemacht. (15.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.