Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

37,33 Euro +1,00% (26.08.2019, 14:24)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CAD 81,82 +3,67% (23.08.2019)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält. (26.08.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Carey MacRury von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Carey MacRury vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) weiterhin zum Kauf.Die Analysten aktualisieren nach einem Besuch der Meliadine- und Amaruq-Projekte von Agnico-Eagle Mines Ltd. das Bewertungsmodell. Neben einer Erhöhung der NAV-Prognose von 39,52 auf 40,19 CAD je Aktie sei im Modell auch die NAV-Multiple auf 1,5 angehoben worden.Das Risikoprofil verbessere sich wegen der weitgehend abgeschlossenen Nunavut-Entwicklungsprojekte, so der Analyst Carey MacRury.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 83,00 auf 87,00 CAD herauf.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:36,92 Euro +0,27% (26.08.2019, 14:35)