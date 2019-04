Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält. (10.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Matthew Murphy von Barclays:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Matthew Murphy vom Investmenthaus Barclays nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM).Im Rahmen einer Studie zur nordamerikanischen Metall- und Bergbauindustrie beurteilen die Analysten von Barclays den Sektor weiterhin positiv. Die höhere Wahrscheinlichkeit für eine Rezession könnte Anleger in sichere Assets treiben.Agnico-Eagle Mines Ltd. biete Free Cash flow- und Dividendenwachstum und könne auch auf Explorationspotenzial setzen. Analyst Matthew Murphy ist aber der Ansicht, dass die Erwartungen an das Unternehmen vom Aktienkurs bereits reflektiert würden.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel von "overweight" auf "equal weight" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 42,00 USD.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:38,79 Euro +1,12% (10.04.2019, 13:16)