Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Stephen D. Walker von RBC Capital Markets:

Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Stephen D. Walker vom Investmenthaus RBC Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) nach wie vor die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.

Das erste Quartal sei zwar typischerweise das schwächste Vierteljahr und auch das Winterwetter habe nicht gerade mitgespielt. Die Analysten von RBC Capital Markets gehen aber dennoch davon aus, dass Agnico-Eagle Mines Ltd. mit dem Q1/18-Bericht die Erwartungen des Marktes erfüllen könne.

Die Marktreaktion dürfte relativ neutral ausfallen. Der Fokus der Investoren werde vor allem auf den Produktions- und Kostenplanungen für das Gesamtjahr liegen, so der Analyst Stephen Walker.

In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel weiterhin mit "sector perform" ein und halten am Kursziel von 49,00 USD fest.