Magdeburg (www.aktiencheck.de) - Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, verurteilte heute den Brandanschlag auf das Auto der Ehefrau des rheinland-pfälzischen AfD-Vorsitzenden Uwe Junge scharf, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Unbekannte hatten den Wagen in der Nacht offenbar angezündet. Der Wagen ist völlig ausgebrannt. Es konnte gerade noch verhindert werden, dass das Feuer auf das Haus der Familie übergriff.



Andre Poggenburg: "Dieser schreckliche Anschlag auf die Familie von Herrn Junge ist das Ergebnis der Dämonisierung und Hetze gegen unsere Partei. Ich bin sehr froh, dass niemand verletzt wurde. Es ist erschreckend, dass Anschläge auf AfD-Mitglieder mittlerweile schon Normalität geworden zu sein scheinen. Einfache Mitglieder oder Spitzenfunktionäre sind regelmäßig Opfer wahrscheinlich linksextremistischer Täter. Auch ich selbst wurde schon mehrfach auf unterschiedliche Weise angegriffen und kann daher gut nachvollziehen, wie sich die Familie nun fühlen muss. Ich fordere die Politik und alle gesellschaftlichen Akteure auf, sich von solchen Gewalttaten zu distanzieren und dafür zu sorgen, dass unbescholtene Bürger nicht aufgrund ihrer politischen Überzeugung Opfer gewaltbereiter Extremisten werden. Wir werden uns aber trotzdem nicht einschüchtern lassen, auch wenn die Gefahr steigt, je näher die Bundestagswahl rückt." (Pressemitteilung vom 02.03.2017) (03.03.2017/ac/a/m)





