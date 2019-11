Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (18.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Konkurrenz unter den Zahlungsabwicklern sei groß. Der niederländische Wirecard-Konkurrent Adyen erweitere daher seinen Kompetenzen um die Ausgabe von Zahlungskarten. Auch sonst liege der Fokus auf organischem Wachstum.Adyen habe in der Vorwoche ein eigenes Card-Issuing-Angebot an den Start gebracht. Damit könne der Zahlungsabwickler seinen Kunden nun auch die Ausgabe eigener Karten anbieten. Das Angebot ermögliche es Händlern, ihren Kunden virtuelle oder physische Karten zur Verfügung zu stellen, die online, in der App, in Geschäften und in digitalen Wallets verwendet werden könnten.Zu den Issuing-Plänen habe sich inzwischen auch Finanzchef Ingo Uytdehaage geäußert. "Wir wollen kein Endkundengeschäft aufbauen - das entspricht nicht unsere Mission. Wir wollen unseren Händlern dabei helfen, zu wachsen", habe er bei einer Tech-Konferenz von Morgan Stanley in Barcelona gesagt. Im Visier habe Adyen dabei unter anderem Unternehmen wie Online-Reiseportale und -Marktplätze.Darüber hinaus habe der CFO gesagt, dass das Adyen-Management vor allem durch Investitionen in die eigene Technologie und das beste Personal wachsen wolle. Übernahmen kämen dagegen nur infrage, wenn dadurch laufende Projekte beschleunigt werden könnten. "Eine Plattform zu übernehmen und dann zu integrieren ist so ineffizient", zitiere die Nachrichtenagentur "Reuters" Uytdehaage.Im Privatkunden-Bereich gehe Wirecard derweil einen anderen Weg als Adyen. Mit "boon" habe der DAX-Konzern seit Längerem ein digitales Konto im Angebot, das unter dem Namen "boon Planet" sukzessive um weiter klassische Banking-Funktionen ausgebaut werden solle. Zudem sollten Guthaben auf dem digitalen Girokonto ab dem nächsten Jahr mit von 0,75 Prozent verzinst werden."Der Aktionär" habe Adyen im Januar als spekulative Depotbeimischung empfohlen. Angesichts der durchwachsenen Performance bei einer sportlichen Bewertung (KGV 2020: 68) sei die Position allerdings Ende September glattgestellt worden. Damit stehen sowohl Adyen als auch Wirecard derzeit nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Ein attraktiveres Chance/Risiko-Verhältnis böten aktuell die Branchenkollegen PayPal und Visa. (Analyse vom 18.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link