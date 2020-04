Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (21.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen habe am Dienstagmorgen per Trading-Update über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie informiert. Ergebnis, Umsatz und Zahlungsvolumen seien demnach weiter gewachsen. Doch in einigen Bereichen seien die Auswirkungen der Krise bereits deutlich zu spüren.Insgesamt sei der Umsatz von Adyen in den ersten drei Monaten um 34 Prozent aus 135,5 Millionen Euro und das Volumen der abgewickelten Transaktionen um 38 Prozent auf 67 Milliarden Euro gestiegen. Dies sei vor allem der "Fortsetzung der historischen Wachstumstrends im Januar und Februar" zu verdanken, heiße es in der Mitteilung.Seit Mitte März seien jedoch die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Besonders betroffen sei demnach das Reise-Segment, wo das wöchentliche Transaktionsvolumen im Vergleich zum Jahresanfang nahezu kollabiert sei.Wegen der Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen im Kampf gegen die Pandemie sei das Volumen im stationären Einzelhandel ebenfalls stark eingebrochen. Ein starker Anstieg des Transaktionsvolumens im Online-Handel habe dies jedoch inzwischen weitgehend kompensiert. Beim Reise- und In-Store-Volumen sei in den ersten Wochen des zweiten Quartals zudem eine Stabilisierung zu verzeichnen - wenn auch auf niedrigem Niveau.Die außerplanmäßige Wasserstandsmeldung von Adyen zeige: Der Zahlungsabwickler sei nicht immun gegen die Corona-Krise, könne die Auswirkungen bislang aber kompensieren. Wie lange, das hänge vor allem von der Dauer der Krise und den damit verbundenen Einschränkungen zusammen. Bislang bleibe das Unternehmen aber zuversichtlich. Die mittel- und langfristigen Wachstumsziele würden auch weiterhin gelten.Auch beim deutschen Rivalen Wirecard sei man bisher zuversichtlich, dass die Ergebnisziele für 2020 trotz Corona erreichbar bleiben würden. Konkrete Zahlen für das erste Quartal gebe es am 12. Mai. Zuerst stehe bei Wirecard am 30. April noch der Jahresfinanzbericht 2019 auf der Agenda. Gut möglich, dass sich das Management bereits bei dieser Gelegenheit zur Geschäftsentwicklung oder der Jahresprognose äußere.Spannend werde dabei nach Einschätzung des "Aktionär" auch, ob und inwieweit sich vor dem Hintergrund der Krise die unterschiedliche Zusammensetzung der Kundenportfolios ausgewirkt habe. Denn im Vergleich zu Adyen mit wenigen, aber sehr großen Kunden seien es bei Wirecard vor allem sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen.Die Adyen-Aktie könne nach den Zahlen am Dienstagmorgen mehr als vier Prozent zulegen. Sie steht aktuell allerdings nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Wirecard-Aktie notiere derweil rund ein Prozent schwächer, schlage sich damit aber dennoch etwas besser als der schwache DAX. Mutige Anleger sollten hier auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung setzen. Der für morgen erwartete Sonderprüfbericht könnte hier kurzfristig für zusätzliche Bewegung sorgen. (Analyse vom 21.04.2020)