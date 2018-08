Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

18,68 EUR +3,84% (23.08.2018, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

21,54 USD +3,07% (23.08.2018, 17:36)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities empfiehlt die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Nach einem Treffen mit Institutionellen Investoren sprechen die Analysten von Rosenblatt Securities von einem zunehmenden Vertrauen in die Aussichten von Advanced Micro Devices Inc.Auf Sicht mehrerer Jahre dürfte das Unternehmen ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen können. Analyst Hans Mosesmann zeigt sich alleine auch von dem Umstand beeindruckt, dass AMD nach Jahren der Nichtbeachtung bei vielen Analysten wieder im Fokus steht.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Rosenblatt Securities den Titel weiterhin mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 27,00 auf 30,00 USD herauf.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:18,52 EUR +4,34% (23.08.2018, 17:22)