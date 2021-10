Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AMD habe im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 54 Prozent auf 4,31 Milliarden Dollar eingefahren und Gewinne je Aktie von 0,73 Dollar erzielt. Analysten hätten nur Erlöse in Höhe von 4,12 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,67 Dollar erwartet.Die starke Umsatzentwicklung überzeuge, insbesondere da der PC-Markt nicht mehr so kräftigen Rückenwind liefere als noch im Corona-Vorjahr. AMD habe jedoch höhere durchschnittliche Verkaufspreise erzielen können und im "Enterprise, Embedded and Semi-Custom"-Segment dank Server- und Konsolen-Chips rund 69 Prozent zugelegt.Auch bei der Prognose für das vierte Quartal könne der Chip-Entwickler überzeugen. Das Management rechne im Dezemberquartal mit Erlösen von 4,5 Milliarden Dollar - Analysten hätten nur mit 4,23 Milliarden Dollar gerechnet.Trotz der deutlich besser als erwarteten Ergebnisse und Prognose könne die AMD-Aktie nachbörslich kaum zulegen. Kein Wunder, denn nach den schwachen Intel -Zahlen vergangene Woche sei es für die AMD-Papiere bereits kräftig nach oben gegangen. "Der Aktionär" habe nach diesem Run-Up nur noch wenig Upside-Potenzial im Falle eines Earnings-Beats gesehen.Langfristig können Anleger bei der AMD-Aktie mit steigenden Kursen rechnen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link