Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Instinet:Aktienanalyst David Wong vom Investmenthaus Instinet spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) aus.Ankündigungen von Advanced Micro Devices Inc., NVIDIA Corp. und Intel Corp. würden darauf schließen lassen, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2019 anziehen könnte.Die neuen Chips würden im PC-Segment für interessante neue Technologien sorgen. Die Nachfrage nach PC's und Grafikkarten könnte damit stimuliert werden.Analyst David Wong bestätigt das Kursziel für die AMD-Aktie von 33,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: