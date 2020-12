Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

75,97 EUR -1,92% (03.12.2020, 17:31)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,06 EUR -2,82% (03.12.2020, 17:16)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

92,4001 USD -1,43% (03.12.2020, 17:17)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Deutschland Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller AMD lege einen wahnsinnigen Höhenflug hin. Die Aktie sei seit 2016 sage und schreibe 3.300 Prozent im Plus. Auch in dieser Woche habe sich der Wert weiter stark nach oben bewegt und dabei sogar ein neues Allzeithoch markiert. So könnte es jetzt für das Papier weitergehen.Zum steilen Höhenflug habe die AMD-Aktie Mitte November angesetzt. Zuvor habe der Wert in Form einer Keilformation konsolidiert. Diese habe sich am vorherigen Rekordhoch bei 94,28 Dollar und dem Zwischentief bei 73,85 Dollar aufgespannt. Nach dem nachhaltigen Bruch der oberen Begrenzungslinie bei 82,50 Dollar habe sich der Kurs stark nach oben bewegt.Gestern habe der Wert schließlich ein neues Allzeithoch bei 96,37 Dollar erreicht. Anleger sollten sich jetzt aber nicht zu früh freuen. Zum Handelsschluss habe die Aktie deutlich unter dem vorherigen Rekordhoch notiert. Auch das abnehmende Handelsvolumen sowie der überkaufte Stochastik-Wert würden nichts Gutes verheißen. Bleibe das Volumen so niedrig, sei eine Korrekturbewegung recht wahrscheinlich. Komme es zum Rücksetzer, dürfte die Unterstützung am Zwischenhoch bei 88,72 Dollar Halt bieten.Investierte Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: