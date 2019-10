Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Jetzt würden AMD-Prozessoren auch in Microsoft Laptops und damit in Intel-Kernland vorstoßen. Die Analysten seien begeistert. Könnten die zusätzlichen Umsätze die Advanced Micro Devices-Aktie wieder anschieben?Bereits vergangenen Mittwoch habe Microsoft einige neue Hardware-Produkte präsentiert - darunter die dritte Auflage des Surface Laptops. Das 15-Zoll-Gerät komme dabei mit einem AMD-Ryzen-Prozessor, der zusammen mit Microsoft entwickelt worden sei. Beim 13-Zoll-Modell setze Microsoft weiterhin auf Intel.Die neue Geschäftsbeziehung zwischen AMD und Microsoft sei ein weiterer Sieg über Intel und lasse im Notebook-Markt mit weiteren Designgewinnen der Ryzen-Mobile-Prozessoren rechnen. Besonders stark: Mit Laptops oder Notebooks (im heutigen Sprachgebrauch synonym verwendet) würden besonders hohe Margen erreicht und der Markt wachse deutlich schneller als der stagnierende Desktop-Markt.Die AMD-Aktie habe in einem sich aufhellenden Halbleiter-Markt positiv auf die Ankündigung reagiert. Am Donnerstag habe sich der US-Titel von der 200-Tage-Linie bei 27,23 Dollar abgestoßen und habe am Freitag erneut Zugewinne verzeichnen können. Gleichzeitig diene die horizontale Unterstützung bei 28 Dollar als Support.Anleger bleiben bei der Advanced Micro Devices-Aktie investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link