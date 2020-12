Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) unter die Lupe.Eine hohe Bewertung könne die Aktie von AMD aktuell nicht an ihrem Höhenflug hindern. Kein Wunder, denn egal, ob Computer, Konsolen oder Grafikanwendungen - die Endmärkte des Chip-Herstellers würden wachsen.Die Corona-Krise mitsamt Homeoffice- und Gaming-Boom habe die Nachfrage nach Prozessoren für Laptops und Notebooks nach oben getrieben. Laut Gartner habe der PC-Markt im dritten Quartal das stärkste Wachstum seit zehn Jahren erlebt - satte 13 Prozent.Viele Notebooks seien bereits vor Black-Friday und Cyber Monday ausverkauft gewesen - und bis die Lager wieder voll seien, dürfte AMD noch fleißig nachproduzieren. Doch selbst, wenn sich die CPU-Nachfrage 2021 wieder normalisiere, stehe für den Chip-Hersteller mit den Spielekonsolen der nächsten Generation ein weiterer Wachstumstreiber ins Haus. Denn sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series X würden mit Hardware von AMD arbeiten.Selbst im Grafikkarten-Segment, wo NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) noch klar die Nase vorn habe, könne AMD Marktanteile gewinnen. Laut Analysten von JPR stieg der AMD-Marktanteil im dritten Quartal von 22 auf 23 Prozent. Ob dem großen Konkurrenten hier weitere Marktanteile strittig gemacht werden könnten, hänge stark von der neuen Grafikkartenserie Radeon RX 6000 ab. Eine sehr schlechte Verfügbarkeit der Karten habe trotz vielversprechender Performance-Benchmarks jedoch erste Erfolge verhindert. Laut AMD solle sich die Liefersituation erst 2021 bessern.Angesichts der hervorragenden Wachstumsraten der vergangenen Quartale bei Umsatz und Gewinn scheine ein hoher Preis zwar angemessen - doch Wachstumsraten jenseits der 50 Prozent seien schlichtweg nicht nachhaltig. Anleger sollten sich daher einen Stopp bei 66 Euro setzen, um sich vor Rücksetzern aufgrund einer heiß gelaufenen Bewertung abzusichern.Gelinge der Aktie charttechnisch der Ausbruch über die 95 Dollar und gewinne damit wieder an Momentum - könnten sich Anleger guten Gewissens mit einem Trailing-Stopp 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs absichern.Wachsende Endmärkte für CPUs, SoCs und GPUs würden die AMD-Aktie nach wie vor antreiben. Zudem dürfte das Sentiment im Chip-Sektor dank aussichtsreicher Trends in den Bereichen KI, Cloud oder Gaming auch nach der Coronakrise positiv bleiben. Viel Zukunftsmusik ist allerdings schon eingepreist - ein Stopp sichert die Gewinne ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 07.12.2020)