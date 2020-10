Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Chipproduzent AMD habe sich ein weiteres Unternehmen unter den Nagel gerissen. Dieses Mal habe sich der US-Konzern einen Entwickler von programmierbaren Chips gekrallt. Gleichzeitig erhöhe AMD durch den Zukauf einmal mehr den Druck auf den Rivalen Intel. Der Deal müsse jedoch noch von den Behörden und Aktionären gebilligt werden.Stolze 35 Milliarden Dollar lasse sich AMD die Übernahme des Chipproduzenten Xilinix kosten. Je Aktie ergebe sich daraus ein Kaufpreis von 143 Dollar. Diesen wolle AMD dabei komplett mit eigenen Aktien bezahlen. Fortan würden die bisherigen AMD-Aktionäre 74 Prozent halten, der Anteil der Anteilseigner von Xilinix würde bei 26 Prozent liegen.Komme der Deal, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden und Aktionäre zustande, würde der kombinierte Unternehmenswert bei 135 Milliarden Dollar liegen. Derzeit werde AMD an der Börse mit rund 96,5 Milliarden Dollar bewertet.Binnen 18 Monaten ab Abschluss der Transaktion rechne AMD mit einem Synergieeffekt in Höhe von rund 300 Millionen Dollar. Gleichzeitig setze der US-Konzern mit der Übernahme von Xilinx den Rivalen Intel unter Zugzwang, denn AMD wolle dank der Technologie von Xilinx auch im Geschäft mit Rechenzentren weiter angreifen und einen breiteren Kundenkreis ansprechen.Langfristig dürfte AMD vom Deal profitieren, kurzfristig habe sich das Chartbild zuletzt jedoch deutlich eingetrübt. Bereits investierte Anleger beachten daher den Stoppkurs bei 66,00 Euro, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link