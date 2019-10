Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chip-Herstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Erwartungen an das dritte Quartal seien hoch gewesen - doch AMD habe abgeliefert. Der Chip-Hersteller überzeuge die Anleger mit einem Wachstum von 36 Prozent im Kernsegment und einer Verbesserung der Margen. Ein starkes Quartal für AMD, das den Abstand auf Intel weiter schmälere.Insgesamt habe der Umsatz von AMD im dritten Quartal um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,80 Milliarden Dollar zugelegt. Der Chip-Konzern erfülle damit die Erwartungen der Analysten.Insbesondere der Erfolg der Ryzen-Prozessoren für Dektops und Notebooks habe zu historisch hohen Umsätzen geführt. Der Umsatz im Segment "Computing and Graphics", wo neben den Ryzen-CPUs auch Grafikchips bilanziert würden, sei um satte 36 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar gestiegen.Die dritte Generation der Ryzen CPU sei vielversprechend. Sie würden als leistungsstark und (eher AMD-untypisch) als energieeffizient gelten. Bei der Preis-Leistung hätten die neuen 7nm-Chips dem großen Konkurrenten Intel zudem einiges voraus. Das rasante Wachstum von AMD verschiebe das Kräftegleichgewicht im CPU-Duopol.Im Serversegment könne AMD ebenfalls deutlich zulegen. Satte 50 Prozent habe der Umsatz mit EPYC-Prozessoren zugelegt. Das Segment in dem die Serverchips bilanziert würden, habe dennoch einen Umsatzrückgang von 27 Prozent auf 525 Millionen Dollar verkraften müssen. Grund seien die nach wie vor sinkenden Erlöse von Semi-Custom-Chips für Konsolen gewesen, die ebenfalls im Segment "Enterprise, Embedded und Semi-Custom" zusammengefasst würden.Trotz eines starken Quartals blicke die Geschäftsführung verhalten in die Zukunft. Der Umsatz solle im vierten Quartal bei rund 2,1 Milliarden liegen und damit die Erwartungen der Analysten von 2,15 Milliarden treffen. Insbesondere im attraktiven Servergeschäft wolle die Geschäftsführung laut CEO Lisa Su nicht zu hohe Erwartungen schüren.Ein starkes Quartal ohne Überraschungen. Die hohen Erwartungen seien erfüllt worden und die Prognose fürs vierte Quartal zeige, dass AMD weiterhin seinem Wachstumskurs folge. Es gebe keine Gründe sich jetzt von der Aktie zu trennen. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)