Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2019 habe die Keynote von AMD auf der Computex noch für zweistellige Kursgewinne gesorgt. Die Präsentation, die der Prozessorenentwickler vor wenigen Stunden auf der größten IT-Messe Asiens abgeliefert habe, habe die Anleger dagegen kalt gelassen.Neue Produktankündigungen habe AMD auf der diesjährigen Computex in Taipeh nicht im Gepäck. Das Highlight seien Details zu den neuen Ryzen-7000-Prozessoren mitsamt der neuen CPU-Fassung AM5, Taktraten jenseits der 5Ghz sowie erstmals auch einem Desktop-Modell mit integrierter Grafikeinheit gewesen. Hinweise auf die neuen Grafikkarten seien jedoch ausgeblieben - und es habe das berühmte "There is one more thing!" am Ende der Präsentation gefehlt.Ohne Impulse, sondern mit leichter Enttäuschung sei die AMD-Aktie in die neue Handelswoche mit einem Minus von zuletzt zwei Prozent auf 91,65 Dollar gestartet. Der charttechnische Abpraller von der 100-Dollar Marke und der 50-Tage-Linie setze sich damit fort. Allerdings könnte es am Mittwochabend spannend werden: Denn dann veröffentliche NVIDIA seine Quartalszahlen und könnte für frischen Wind sorgen.Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: