Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

111,36 EUR -1,52% (20.01.2022, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

111,54 EUR -1,57% (20.01.2022, 10:07)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

128,27 USD -2,77% (19.01.2022, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der große Chip-Deal solle eigentlich noch in diesem Quartal durchgehen, doch noch immer warte AMD auf die Genehmigung der Xilinx-Übernahme durch die chinesischen Wettbewerbshüter. Jetzt gebe es neue Spekulationen.Anfang Dezember solle das Management von AMD in einem Antrag gegenüber der chinesischen Wettbewerbsbehörde gewisse verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen angeboten haben, die u.a. vorsehen würden, dass der Chip-Konzern für ein stabiles Angebot seiner Produkte in China sorgen werde.Laut einem Bericht von Seeking Alpha solle die chinesische Behörde nun diesem Angebot zugestimmt haben. Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Abschluss des Deals. Zitiert würden aber nur namentlich nicht benannte Trader, weshalb diese Nachricht als reine Spekulation eingestuft werden müsse.Im Gegensatz zum NVIDIA/Arm-Deal sehe "Der Aktionär" eine erfolgreiche Übernahme von Xilinx durch AMD als wahrscheinlich an. Aufgrund der komplexen Risiken werde allerdings nur erfahrenen Tradern ein Risk-Arbitrage-Trade empfohlen. Die AMD-Aktie bleibe dagegen langfristig aussichtsreich und könnte auch kurzfristig Potenzial entfalten, wenn die Horizontale bei 128 USD halte und die dort ebenfalls verlaufende 100-Tage-Linie nicht durchbrochen werde, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: