Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Instinet:Aktienanalyst David Wong vom Investmenthaus Instinet spricht laut einer Aktienanalyse eine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) aus.Die Instinet-Analyst schätzen das EPS von Advanced Micro Devices Inc. in 2021 auf 1,12 USD.Das hohe Umsatzwachstum und die sich rasch verbessernde Profitabilität würden eine Bewertungsprämie rechtfertigen, so der Analyst David Wong.Die Prognosen seien bewusst konservativ gesetzt worden und würden wahrscheinlich die tatsächliche Gewinnkraft von AMD noch nicht angemessen reflektieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: