Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Performance der beiden Chip-Aktien AMD und Intel spreche eine klare Sprache. Während sich der Aktienkurs von AMD in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt habe, habe Intel ein Prozent verloren. Der Markt habe ein klares Urteil gefällt, welcher Chip-Konzern aktuell den Ton angebe.Am Mittwoch hätten sich die Analysten von Wedbush sowohl die Aktie von AMD als auch die Aktie von Intel erstmals zur Brust genommen. Das Ergebnis sei klar:AMD werde zum Kauf empfohlen und erhalte ein Kursziel von 35 Dollar, was einem Kurspotenzial von 17 Prozent entspreche. Analyst Matthew Bryson sehe aufgrund des Wiedererstarken der AMD-Prozessoren in Zukunft einen großen Wandel auf dem PC- und Datacenter-Markt bevorstehen.Auch "Der Aktionär" hat bereits seinen Favoriten gewählt: Intel ist keine laufende Empfehlung mehr. Bei der AMD-Aktie ist dagegen durch den anhaltenden Zugewinn von Marktanteilen reichlich Kurspotenzial vorhanden, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: