28,215 EUR +8,71% (08.08.2019)



28,735 EUR +9,82% (08.08.2019)



31,80 USD +8,94% (08.08.2019)



ISIN: US0079031078



863186



AMD



AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.08.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AMD lege vorbörslich einen Sprint von sechs Prozent ein. Gleich mehrere positive Nachrichten würden die Chip-Aktie antreiben und die Anleger die Sorgen im Handelsstreit vergessen lassen. Für den Konkurrenten Intel könnte es dagegen gefährlich werden.Die wichtigste Neuigkeit sei dabei der neue Server-Chip, den AMD am Mittwochabend vorgestellt habe. Er solle schneller und günstiger sein als vergleichbare Produkte von Intel. Mit den neuen Chips mit der Produktbezeichnung "Epyc" wolle AMD mit der Vergangenheit brechen und endlich den großen Konkurrenten Intel angreifen."Wir fangen gerade erst an", habe AMD-Chefin Lisa Su gesagt. "Was sie von uns erwarten können ist Konsistenz. Es geht hier nicht nur um eine Chip-Generation. Es geht darum eine Roadmap über mehrere Generationen voranzubringen." Das Ziel, einen zweistelligen Marktanteil auf dem Server-Chip-Markt, habe Su dabei fest im Blick.Die starke Performance des neuen Epyc-Chips untermauere AMD mit zwei hochkarätigen Partnern. Sowohl Google als auch Twitter sollten Abnehmer der Server-Prozessoren werden. Google arbeite in seinen Data-Centern bereits mit Server-Chips von AMD und habe laut eigenen Angaben bei einer Reihe von Anwendungen Vorteile bei Geschwindigkeit und Kosten festgestellt. Damit werde der AMD-Chip auch interessant für andere Cloud-Anbieter.Die Zugewinne im Server-Markt sollten die hohen Wachstumsraten AMDs weiter stützen können. Die Aktie sollte den steigenden Umsätzen folgen.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt risikofreudigen Anlegern die News zu kaufen und auf eine Kurserholung zurück auf 34 Dollar zu spekulieren. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link