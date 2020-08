Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die AMD-Aktie habe mit einer starken Aufwärtsrally alle Augen auf sich gezogen. Der Chiphersteller habe seine Anleger zuerst mit einer neuen Prozessoren-Generation und dann mit überragenden Q2-Zahlen in Euphorie versetzt. Die aktuelle Verschnaufpause biete Anlegern jetzt eine interessante Einstiegschance.Nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtskanal am 22. Juli, über den "Der Aktionär" bereits berichtet habe, habe die Aktie weiter stark zugelegt und mit einem aktuellen Kurs von rund 84 Dollar das ursprüngliche Kursziel von 70 Dollar bei weitem übertroffen.Am 7. August habe AMD schließlich ein neues Allzeithoch bei 87,29 Dollar markiert. Von dort aus habe die Aktie in Form einer Wimpel-Formation konsolidiert, die nun am Freitag mit einem Eröffnungskurs bei 83,29 Dollar nach oben aufgelöst habe. Aus charttechnischer Sicht sei das ein starkes Kaufsignal, bei der jetzt sogar Kurse bis zur wichtigen 100-Dollar-Marke wahrscheinlich seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: