XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

133,30 EUR +2,18% (03.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

150,24 USD +4,41% (03.01.2022, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Aktien von Halbleiterproduzenten hätten 2021 steile Aufwärtsrallys hingelegt. Der US-Chiphersteller AMD gehöre dabei laut Goldman Sachs zu den Top-Halbleiteraktien für das neue Jahr. Der Hype solle durch Trendthemen wie künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge, Fabrikautomation und Web 3.0 weiter angeheizt werden.Laut dem Analysten Toshiya Hari von Goldman Sachs sei AMD der Top-Pick für 2022, da das Unternehmen seinen Marktanteil und seine Bruttomargen voraussichtlich weiter erhöhen und damit die Erträge steigern werde. Nachdem die Aktie bereits mit einer Jahresperformance von 57% eine deutliche Outperformance gegenüber von 41% bei der Peer-Group habe erreichen können, solle diese Stärke auch weiterhin anhalten. Hari sei der Meinung, dass AMD vom Konsens deutlich zu niedrig bewertet werde. Er verweise dabei auf AMDs Entwicklungserfolge, insbesondere im Bereich der Server-CPUs, für Cloud- und Unternehmenskunden, die potenzielle Beschleunigung des Angebotswachstums, die Aufwärtsentwicklung der Bruttomargen, die Optimierung der Betriebskosten und den stärkeren zukünftigen Gewinn je Aktie. Hari habe die AMD-Aktie auf die "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 170 USD gesetzt, was etwa 20% über dem aktuellen Kurs liege.Der Halbleiter-Markt dürfte für Anleger damit auch 2022 spannend bleiben. "Der Aktionär" bleibe für AMD ebenfalls bullish. Investierte Anleger sollten die Gewinne weiter lassen laufen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2022)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:133,04 EUR +2,07% (03.01.2022, 22:26)