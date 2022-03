Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

92,40 EUR -1,09% (15.03.2022, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

92,41 EUR -1,02% (15.03.2022, 09:28)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

102,25 USD -1,96% (14.03.2022, 21:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die ehemals stark gelaufenen Chip-Aktien seien in den vergangenen Wochen einem wachsenden bearishen Sentiment ausgesetzt. Die AMD-Aktie habe im vergangenen Monat rund 16 Prozent verloren, bei NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) seien es sogar 19 Prozent gewesen. Dabei liefere nicht nur ein Problem auf dem Halbleitermarkt frisches Futter für die Bären, wie Citi-Analyst Christopher Danely in einer aktuellen Einschätzung beschreibe."Es ist eine Bärenhöhle da draußen", beschreibe Christopher Danely die Situation, nachdem er sich mit "einigen Investoren" getroffen habe. Deutlich belaste dabei das geopolitische Risiko eines chinesischen Einmarschs in Taiwan. Die Tatsache, dass mit AMD, Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z), NVIDIA, QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121) oder Mediatek von den Fertigungskapazitäten bei TSMC abhängig seien, verschlechtere laut Danely das Sentiment der Investoren - insbesondere nach der Invasion der Ukraine.Zudem würden sich aktuell wieder die Halbleiter-Lagerbestände erholen, was das Risiko kräftiger Einschnitte im Falle einer Rezession erhöhe. Weitere "gelbe Flaggen" seien laut dem Experten die sinkenden Verkaufszahlen bei Notebooks im Februar sowie die wachsenden Produktbestände bei den PC-Herstellern.Danely habe sich jedoch überrascht gezeigt, dass die Investoren mit denen er gesprochen habe, bullish gegenüber Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) und QUALCOMM gestimmt gewesen seien. Denn QUALCOMM sei ebenfalls ein großer TSMC-Kunde und Intels Margendruck dürfte sich durch den Rückgang des Notebook-Geschäft erhöhen.Die Sorgen der Anleger seien nicht von der Hand zu weisen und die Kursverluste der vergangenen Wochen seien offensichtlich. Der NVIDIA-Aktie traue DER AKTIONÄR dennoch zu, auf dem aktuellen Niveau eine charttechnische Bodenbildung zu erzielen. Die Notebook-Problematik treffe die wichtigen Gaming-Grafikkarten nur geringfügig und die langfristigen Wachstumsaussichten rund um Automotive, Omniverse und Künstliche Intelligenz würden hervorragend bleiben.Auch Intel traue DER AKTIONÄR zu, mit seiner neuen Foundry-Strategie wieder Boden gutzumachen. Um den Kurs des Chip-Papiers wieder anzutreiben, müsse das neue Management aber erste Erfolge vorweisen. Kurzfristig könnten die Margen aufgrund der sich normalisierenden Desktop- und Notebook-Verkäufe unter Druck bleiben. Wegen der günstigen Bewertung dürfte es sich jedoch bereits jetzt lohnen, bei der Intel-Aktie zuzugreifen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link