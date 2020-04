Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

50,03 EUR -3,83% (29.04.2020, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

49,905 EUR -2,78% (29.04.2020, 14:29)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

55,51 USD -1,73% (28.04.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe die Anleger eigentlich nicht enttäuscht: Mit einem Umsatz von 1,79 Milliarden Dollar (plus 40 Prozent zum Vorjahreszeitraum) und einem Gewinn pro Aktie von 0,18 Dollar seien alle Erwartungen erfüllt worden. Auch der Ausblick - Umsatzwachstum von rund 25 Prozent - sei bestätigt worden. Dennoch habe die Aktie im nachbörslichen US-Handel gestern zwei Prozent verloren.Vom Krisenprofiteur AMD hätten euphorische Analysten ein noch stärkeres Umsatzwachstum erwartet. Auch für die Ergebnisse im zweiten Quartal seien die Analysten optimistischer als das Unternehmen selbst. AMD rechne in Q2 mit einem Umsatz von etwa 1,85 Milliarden Dollar (plus 20 Prozent zum Q2/2019), die Analysten würden 1,9 Milliarden Dollar erwarten.Im zweiten Quartal sehe der Chipproduzent eine unsichere Nachfragesituation, deswegen sei die Prognose eher konservativ. Anders als der Konkurrent Intel halte AMD aber an seinen Jahreszielen fest.Die starke Nachfrage nach AMDs EPYC- und Ryzen-Chips für Laptops und Server habe im abgeschlossenen Quartal für einen Nettogewinn von 222 Millionen Dollar (62 Millionen in Q1/2019) gesorgt. Beim Cash sehe es ebenfalls gut aus. Ende März habe der Halbleiterspezialist über 1,4 Milliarden Dollar Barreserven verfügt.Bereits investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link