Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,34 EUR -1,64% (17.04.2019, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,32 EUR -1,76% (17.04.2019, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,47 USD -1,65% (17.04.2019, 16:25)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.04.2019/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Christopher Rolland von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst Christopher Rolland von Susquehanna Financial im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Analysten von Susquehanna Financial glauben, dass das laufende Quartal für Advanced Micro Devices Inc. herausfordernd verlaufen könnte.Die CPU-Trends seien aber sehr konstruktiv gewesen. Knappheiten bei Intel könnten wahrscheinlich Verschiebungen zur Folge haben.Analyst Christopher Rolland setzt das Kursziel für die AMD-Aktie von 22,00 auf 26,00 USD herauf.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: