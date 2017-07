Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,85 EUR -0,11% (21.07.2017, 15:40)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,85 USD +0,36% (21.07.2017, 15:57)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(21.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Kevin Cassidy von Stifel Nicolaus:Aktienanalyst Kevin Cassidy vom Investmenthaus Stifel Nicolaus empfiehlt die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Über den Erwartungen liegende Quartalszahlen von Advanced Micro Devices Inc. und eine Anhebung der Guidance sind nach Ansicht der Analysten von Stifel Nicolaus im Aktienkurs bereits eingepreist.Industriedaten würden darauf hindeuten, dass die Ergebnisse des Juni-Quartals über den Konsensprognosen liegen könnten. Ein solches Szenario sei aber am Markt schon breit diskutiert worden. Analyst Kevin Cassidy erhöht die Schätzungen für das Juni- und September-Quartal.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Rosenblatt Securities das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 11,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,87 EUR +0,38% (21.07.2017, 15:42)