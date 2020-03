Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

37,005 EUR -8,49% (12.03.2020, 13:20)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

45,70 USD +0,71% (11.03.2020, 21:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Märkte würden fallen und fallen, aber die AMD-Aktie stemme sich mit aller Macht dagegen. Die Analysten seien nach wie vor eisern optimistisch und würden gespannt die Zahlen für das erste Quartal 2020 erwarten. Zwar könnten sich die Erwartungen durch die weiter unvorhersehbaren Folgen des Coronavirus kurzfristig ändern, aber der momentane Optimismus stärke die Aussichten des US-Chipspezialisten.Zugpferd für die erwarteten Umsätze sei die neue Zen-Architektur, die in den AMD Ryzen and AMD EPYC Prozessoren stecken würden (bisher 260 Mio. verkaufte Einheiten) und die AMD Radeon DNA-Architektur für Grafikchips, die u.a. die AMD Radeon RX 5000-Grafikkarten antreiben würden. Für 2021 seien bereits die nächsten Chiparchitekturen angekündigt.Die AMD-Aktie komme nicht zur Ruhe und der Kurs sei höchst volatil. Dennoch sei "Der Aktionär" nach den selbstbewussten Aussagen von CEO Lisa Su auf dem Analystentag weiter bullish für AMD. Mit einem 2020er KGV von 41 gehöre AMD im Tech-Sektor (Durchschnitts-2020er-KGV von 17) zum Premiumsegment. Anleger, die noch nicht investiert seien, könnten die Preiskorrektur für einen ersten Einstieg nutzen. Bereits Investierte sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:37,15 EUR -8,29% (12.03.2020, 13:17)