ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Weston Twigg von KeyBanc Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse rät Analyst Weston Twigg vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets Anlegern weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, NYSE-Symbol: AMD).Advanced Micro Devices Inc. und Samsung haben ein Abkommen zur Entwicklung von Grafikchips für Smartphones geschlossen. Die Analysten von KeyBanc Capital Markets schätzen die möglichen zusätzlichen Umsatzbeiträge auf mehrere hundert Mio. USD.Im Bewertungsmodell seien noch keine solchen Einnahmen berücksichtigt. Die Nachricht sei aber ein weiterer Beleg für die gute Position von AMD um weitere Marktanteile zu gewinnen und den gesamten adressierbaren Markt auszuweiten, so der Analyst Weston Twigg.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von KeyBanc Capital Markets den Titel unverändert mit "sector weight" ein.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:25,58 EUR +0,87% (03.06.2019, 17:35)