Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 36,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 28.05.2019 42,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 28.05.2019 28,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 02.05.2019 25,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 02.05.2019 33,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 02.05.2019 28,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 30.04.2019

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,665 EUR +2,01% (30.05.2019, 16:34)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,495 EUR +0,63% (30.05.2019, 16:18)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,41 USD +1,14% (30.05.2019, 16:24)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.05.2019/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 25,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 30.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 1,27 Mrd. USD und dabei einen Nettogewinn von 38 Mio. USD erwirtschaftet. Es lag leicht über den Erwartungen von 1,25 Mrd., die man im Rahmen der Q4-Zahlen in Aussicht gestellt hat. Das entspricht einen Rückgang von 23% im Vergleich zum Vorjahresquartal. AMD konnte aber mit 16 Mio. USD einen kleinen Nettogewinn ausweisen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, in einer Aktienanalyse vom 28.05.2019 das "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 42,00 USD belassen. Lisu Su, CEO von Advanced Micro Devices Inc., habe anlässlich der Computex-Messe in Taiwan bedeutsame Produktankündigungen gemacht, die die CPU-Marktführerschaft auf Jahre hinaus festigen könnten. Dies betreffe insbesondere Desktop CPU's. Intel's durchschnittliche Verkaufspreise dürften dadurch unter Druck geraten, so Mosesmann. Er glaube, dass AMD angesichts der Unterstützung von PCIe 4.0 im high-end GPU-Gamingsegment eine Position habe, um ein viel größerer Player zu werden, da Plattformen von Intel und NVIDIA im nächsten Jahr noch nicht mithalten könnten.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 25,00 USD. Ross Seymore, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat in einer Analyse vom 02.05.2019 den Titel unverändert mit "hold" bewertet und das Kursziel von 20,00 auf 25,00 USD angehoben. Er sei der Auffassung, dass der Ausblick von Advanced Micro Devices Inc. bei Investoren auf Wohlwollen stoßen werde. Das Management habe die Umsatzplanungen für das Gesamtjahr bestätigt und sich damit besser geschlagen als der Rivale Intel, so Seymore.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: