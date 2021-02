Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,00 Sell Citigroup Christopher Danely 28.01.2021 120,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 27.01.2021 100,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 27.01.2021 84,00 Market-perform Northland Capital Markets Gus Richard 27.01.2021 120,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 27.01.2021 101,00 Hold Truist William Stein 27.01.2021 115,00 Buy Loop Capital Cody Acree 27.01.2021 105,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 27.01.2021

Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

73,09 EUR -0,49% (05.02.2021, 17:26)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

72,98 EUR -0,37% (05.02.2021, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

87,75 USD -0,10% (05.02.2021, 17:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Deutschland Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.02.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 17,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 26.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Januar zu entnehmen ist, profitiere der Chipkonzern stark vom Wachstum im PC-Markt und dem Ausbau von Rechenzentren in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 53% auf gut 3,2 Mrd. Dollar gestiegen. Der Gewinn sei von 170 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 1,78 Mrd. Dollar hochgesprungen. Davon seien allerdings rund 1,3 Mrd. Dollar auf eine Steuergutschrift zurückgegangen.Im Geschäft mit PC-Prozessoren und Grafikchips habe der Umsatz um 18% auf 1,96 Mrd. Dollar zugelegt. Die lange Zeit rückläufigen Verkäufe von Personal Computern seien in der Corona-Krise dank der hohen Nachfrage nach Notebooks für Heimarbeit deutlich gestiegen.Besonders stark sei bei AMD aber die Sparte, die Chips für Server und Spielekonsolen liefere - von 465 Millionen Dollar vor einem Jahr auf knapp 1,3 Mrd. Dollar gewachsen. In der Pandemie mit ihrem starken Anstieg unter anderem bei Videokonferenzen hätten Infrastruktur-Anbieter die Kapazität ihrer Rechenzentren ausgebaut. Chips von AMD würden zudem in den neuen Konsolen von Sony und Microsoft stecken, die Ende vergangenen Jahres auf den Markt gekommen seien.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Craig-Hallum Capital, Christian Schwab, in einer Analyse vom 27.01.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 100,00 auf 120,00 USD angehoben. Der Analyst habe festgestellt, dass AMD besser als erwartete Q4-Ergebnisse gemeldet habe sowie Q1 und 2021 mit einer breiten Basis für PCs, Rechenzentren und semi-benutzerdefinierte Spielekonsolenprodukte besser als erwartet ausfallen sollten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: