Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,00 Sell Citigroup Christopher Danely 25.01.2021 105,00 Outperform RBC Capital Mitch Steves 25.01.2021 110,00 Outperform Cowen Matthew Ramsay 14.01.2021 75,00 Underperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 14.01.2021 120,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 12.01.2021 110,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 12.01.2021 110,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 11.01.2021 102,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 28.12.2020 90,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 17.12.2020 110,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 14.12.2020

Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

77,08 EUR +0,98% (25.01.2021, 18:43)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,86 EUR +0,71% (25.01.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

92,84 USD +0,05% (25.01.2021, 18:28)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Deutschland Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.01.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 13,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 26.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wells Fargo Advisors, Aaron Rakers, in einer Analyse vom 12.01.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "overweight" und dem Kursziel von 120,00 USD bewertet. Nachdem Dr. Lisa Su auf der CES 2021 eine Keynote-Präsentation gehalten habe, habe Rakers gesagt, er denke, einer der bemerkenswertesten Aspekte sei die Ankündigung gewesen, dass 2021 150 Notebook-Designs mit AMDs neuen Prozessoren der Zen 3 Ryzen 5000-Serie ausgeliefert würden. Diese Zahl stelle eine 50%-ige Steigerung gegenüber den rund 100 Systemen dar, die auf Prozessoren der Ryzen 4000-Serie der vorherigen Generation ausgeliefert worden seien.Rakers habe gesagt, dass AMDs "Share Gain Story" in Notebooks fortgesetzt werde. AMD habe außerdem die Einführung der mobilen CPUs der Ryzen 5000-Serie angekündigt, und festgestellt, dass in H1 neue Gaming-PCs und Grafikkarten der nächsten Generation auf Basis der RDNA2 Radeon-GPUs des Unternehmens auf den Markt kommen würden.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 13,00 USD. Analyst Christopher Danely, hat den Titel unverändert mit dem Rating "sell" bewertet. Das Kursziel von 13,00 USD wurde bestätigt. Danely gehe davon aus, dass die anhaltende Stärke des PC-Endmarkts und die Schwäche des Intel-Rechenzentrums die Ergebnisse und Prognosen von AMD für das vierte Quartal positiv beeinflussen würden. Aus diesem Grund habe er eine "positive Katalysatorüberwachung" für AMD-Aktien eröffnet. Danely gehe weiterhin davon aus, dass der Preiswettbewerb zwischen Intel und AMD im Laufe dieses Jahres an Intensität zunehmen werde, "was für beide wahrscheinlich nachteilig sein wird".Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: