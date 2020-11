Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 100,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 06.11.2020 96,00 Conviction buy Goldman Sachs Toshiya Hari 04.11.2020 86,00 Neutral J.P. Morgan Harlan Sur 28.10.2020 100,00 Buy Craig-Hallum Christian Schwab 28.10.2020 - Perform Oppenheimer Rick Schafer 28.10.2020 95,00 Buy Loop Capital Cody Acree 28.10.2020 93,00 Buy Mizuho Vijay Rakesh 28.10.2020 13,00 Sell Citigroup Christopher Danely 28.10.2020 100,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 27.10.2020

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

69,28 EUR +0,41% (12.11.2020, 08:18)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

67,62 EUR +1,56% (11.11.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

81,28 USD +4,22% (11.11.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.11.2020/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 13,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 27.10.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. AMD habe einen Umsatzrekord von 2,8 Mrd. USD vermeldet. Als Gewinn seien 390 Mio. USD übrig geblieben. Für das laufende vierte Quartal 2020 erwarte das Unternehmen eine erneute Umsatzsteigerung.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wells Fargo, Aaron Rakers, sie in einer Analyse vom 06.11.2020 von "equal-weight" auf "overweight" heraufgestuft. Das Kursziel wurde von 82,00 auf 100,00 USD angehoben. Der Analyst habe geschrieben, dass AMDs "Deepening Share Gain Story" zwar bekannt sei, seine Arbeit ihn jedoch "inkrementell positiv" über die aktuelle zukünftige architektonische Differenzierung des Unternehmens im Supercomputing-Markt mache. Rakers glaube auch, dass das Potenzial für eine sichtbarere GPU-Strategie für Rechenzentren "als zusätzliches Plus" bestehe.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 13,00 USD. Analyst Christopher Danely hat in einer Analyse vom 28.10.2020 den Titel weiterhin mit "sell" eingestuft. Das Kursziel wurde von 9,00 auf 13,00 USD erhöht. Der Analyst habe sein Rating gemäß den "starken" Ergebnissen und Leitlinien des Unternehmens bestätigt. Der Analyst habe die "hohe" Bewertung und das Abwärtsrisiko der Aktie hervorgehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: