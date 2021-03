Autor Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Polkadot.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Advanced Blockchain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

18,00 EUR +13,92% (01.03.2021, 13:28)



XETRA-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

17,90 EUR +13,29% (01.03.2021, 13:14)



ISIN Advanced Blockchain-Aktie:

DE000A0M93V6



WKN Advanced Blockchain-Aktie:

A0M93V



Ticker-Symbol Advanced Blockchain-Aktie:

BWQ



Kurzprofil Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (01.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neuer Impuls für den Blockchain-Software-Spezialisten Advanced Blockchain. Die Berliner würden am Montag melden: "Für das laufende Geschäftsjahr wird erstmalig ein signifikanter Jahresüberschuss erwartet." Das Start-up habe 2020 mit 1,1 Millionen Euro die ersten nennenswerten Umsätze erzielt und dürfe Wertsteigerungen von digitalen Assets erst nach deren tatsächlicher Veräußerung ergebniswirksam verbuchen, weswegen der Sprung in den Zahlen dann ab 2021 zu erwarten sei. Bei einem unverändert positiven Crypto-Umfeld rechne man mit kontinuierlich steigenden, positiven Ergebnissen aufgrund der Vereinnahmung von Staking-Rewards und der Realisierung von Wertsteigerungen.Im Interview habe CEO Michael Geike den Experten von "Der Aktionär" schon im Januar gesagt, dass "viele unserer Investments super gelaufen" seien. Im Februar dann die Bestätigung per DGAP-News: Man rechne durch das Investment in den Coin Polkadot (DOT) mit einem siebenstelligen Jahresgewinn. Geike habe gesagt: Vor drei Jahren seien 43.000 Euro für DOTs bezahlt worden, die nun Millionen Dollar wert seien. Wertvollste Beteiligung sei jedoch die Blockchain-Tochter Peaq, an der man rund 40 Prozent der Anteile halte.Die Experten hätten wie berichtet mit dem Peaq-CEO Till Wendler telefoniert. Peaq habe einen großen Autokonzern als Kunden. Wendler verrate: "Das Auto-Projekt, das wir umsetzen, ist größer, als es viele wahrnehmen. Wir arbeiten an Serienmodellen, Autos eine Identität zu verleihen, sodass sie sich etwa an Charging Stations authentifizieren können - diese geben die Informationen dabei Peer-to-Peer an andere Autos weiter, was enorme Kosten und Zeit spart."Spannend: "Wir bieten nun eine Standardlösung auch anderen Kunden an. Wenn es gut läuft, rechnen wir in zwei oder drei Jahren mit Umsätzen von rund zehn Millionen Euro, die zum Großteil transaktionsbasiert und wiederkehrend sind." Das Interesse an einer neuen Peaq-Kapitalrunde aus den USA und Asien sei "groß". Rechenbeispiel: Würde man Peaq mit 80 Millionen bewerten, wäre allein dieser Anteil rund 15 Euro je Advanced-Blockchain-Aktie wert. Es handle sich um ein Start-up. Hochspekulativ.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.