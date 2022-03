Um diesem Problem entgegenzuwirken, habe Advanced Blockchain einen Ecosystem-as-a-Service-Ansatz entwickelt, der umfassende Dienstleistungen anbiete: von der Suche nach qualifizierten Entwicklern bis hin zur Vermarktung usw., um den Output der Projekte zu maximieren. Außerdem führe dies zum Aufbau langfristiger Beziehungen mit den verschiedenen Projektleitern. In dem heiß umkämpften DeFi/Web 3.0-Sektor seien diese Beziehungen und Kompetenzen Schlüsselfaktoren für die Vergabe von Investitionen in die vielversprechendsten Projekte.



Derzeit habe das Unternehmen über 24 verschiedene Investitionen und sechs Projekte unter dem Dach seines Inkubators.



Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, arbeiten derzeit an der Initial Coverage von Advanced Blockchain, die in Kürze erscheinen wird. Auf dieser Grundlage würden die Analysten eine fortlaufende Berichterstattung über Advanced Blockchain beginnen, da sie glauben würden, dass jetzt der ideale Zeitpunkt sei, um das Bewertungspotenzial dieser Wachstumsstory aufzuzeigen. (Analyse vom 10.03.2022)



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (10.03.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, nehmen die Aktie des Blockchain-Software-Spezialisten Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) unter die Lupe.Advanced Blockchain sei das erste und älteste börsengehandelte Unternehmen auf dem deutschen Markt, das sich auf Blockchain-Technologie spezialisiert habe. Das Unternehmen sei im Januar 2019 an die Frankfurter Börse gegangen, als der Bitcoin noch bei rund 3.200 EUR notiert habe. Das Unternehmen werde von Michael Geike und Simon Telian, zwei erfolgreichen Serial-Tech-Unternehmern, geführt und sei mittlerweile auf 160 Entwickler und andere Teammitglieder weltweit angewachsen, die an mehr als 23 verschiedenen DeFi (Decentralized Finance) und Web 3.0 Projekten der nächsten Generation arbeiten würden.Michael Geike sei Mathematiker mit über sechs Jahren Erfahrung als Investmentbanker bei JP Morgan. Er habe außerdem Teams von Data Scientists geleitet, die sich auf die Optimierung von Zahlungsalgorithmen für Zalando konzentriert hätten und sei 2013 Mitbegründer des ersten börsennotierten Distributed Ledger Technology-Unternehmens, der Smart Equity AG, gewesen. Michael Geike sei Berater von Peaq, einer erfolgreichen Ausgründung des Advanced Blockchain Inkubators.Simon Telian habe seine berufliche Laufbahn bei der Dresdner Bank begonnen und anschließend als Assistent der Geschäftsleitung bei der Commerzbank gearbeitet. Nach verschiedenen Positionen bei Rocket Internet und der Asia Venture Group habe er sein eigenes Unternehmen in Südafrika gegründet, das er später erfolgreich verlassen habe. Zuletzt sei er bei dem schwedischen Edge-Cloud-Unternehmen CloudBackend AB für das operative Geschäft verantwortlich gewesen.Nach Bitcoins, deren stärkste Funktion darin bestehe, Zahlungen sicher aufzuzeichnen, würden Token wie Ether, Cardano, Solana mit Blockchains noch einen Schritt weitergehen. Diese Token könnten automatisierte Programme, so genannte Smart Contracts, ausführen, wie z.B. die Durchführung einer Zahlung nach einem bestimmten Ereignis. Dies sei die dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi), bei der intelligente Verträge die manuellen Prozesse der traditionellen Finanzwirtschaft automatisieren würden, z.B. Kredite ohne einen Mittelsmann (vertrauenswürdigen Vermittler).Die Definition des DeFi-Marktes sei an sich schon eine Herausforderung, da das Thema kaum Grenzen zeige. Von der Unterstützung des Backoffice der Banken bis hin zur Verwaltung von Geldbewegungen der Ebenen 1, 2 und 3 wird DeFi den herkömmlichen Bankensektor auf den Kopf stellen würden. Es werde die Art und Weise, wie Nutzer Geld verleihen, ausleihen, handeln, sparen und vieles mehr, für immer verändern. Mit Goldman Sachs, Morgan Stanley, Blackrock und mehreren staatlichen Institutionen, die DeFi einführen würden, sei es keine Frage des Zeitpunkts, sondern eher des Tempos. Die "Early Adopters" seien bereits auf den Zug aufgesprungen, da das Gesamtvermögen (Maß für den Token-Wert, der für dezentrale Finanzanwendungen verwendet werde) in den DeFi-Projekten bereits auf über 68 Mrd. USD gestiegen sei, von 17 Mrd. USD im August 2020. Unternehmen wie "Maker" würden den Kreditbereich mit einem Gesamtwert von über 16 Mrd. USD anführen.Die Strategie von Advanced Blockchain bestehe darin, in transformative Blockchain-Ökosystemprojekte zu investieren, sie zu fördern und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen investiere in der Regel zwischen 100.000 EUR bis zu 2 Mio. EUR pro Projekt. Das Unternehmen verwende sein eigenes Geld aus früheren Projekten, um in die vielversprechendsten Blockchain-Projekte, Protokolle und Token zu investieren. Anschließend würden diese Token weiterentwickelt, um die Erträge zu maximieren und neue Projekte zu finanzieren.Das Ziel des Unternehmens sei es, frühe Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte zu identifizieren und zu nutzen, die die größten Chancen auf eine Übernahme im DeFi-Bereich hätten.Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens gegenüber seinen Mitbewerbern würden im Managementteam und in der Inkubationsphilosophie des Unternehmens liegen, sobald es Kapital eingesetzt habe.Als nachweislich erfolgreiche Unternehmer hätten M. Geike und S. Telian aus erster Hand erfahren, was es bedeute, Geld in ein Unternehmen in der Frühphase zu stecken, ohne Unterstützung und Anleitung durch Investoren.