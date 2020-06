Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig versuchen wir a dieser Stelle der grundsätzlichen Marktverfassung auf den Grund zu gehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein wichtiges Analysewerkzeug stelle dabei die sog. Advance-/Decline-Linie dar. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere zähle zu den ältesten Marktbreiteindikatoren überhaupt. Mit anderen Worten: Wenn die Linie aufwärts strebe, dann steige die Mehrzahl der Aktien. In einem solchen Umfeld könnten Anleger von einer guten Marktphase ausgehen. Vor diesem Hintergrund habe es zuletzt eine wichtige Weichenstellung gegeben: Nach der Korrektur vom 1. Quartal 2020 sei die Advance-/Decline-Linie zügig in die Erfolgsspur zurückgekehrt und habe dabei das vorangegangene Hoch überwunden. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch seitens des Marktbreitebarometers. Die Mehrzahl der an der NYSE notierten Papiere trage also die laufende Erholungsbewegung. Vor allen Dingen sei der Vorstoß der Advance-/Decline-Linie auf ein neues Rekordlevel unvereinbar mit der Annahme eines übergeordneten Bärenmarktes. Vielmehr signalisiere die Marktbreite, dass der Rückschlag vom Februar/März zwar eine heftige, aber letztlich nur eine Korrektur dargestellt habe. (23.06.2020/ac/a/m)



