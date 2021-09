Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das US-amerikanische, auf Glasfaser spezialisierte Technologieunternehmen Adtran (ISIN: US00738A1060, WKN: 892015, Ticker-Symbol: ATN) (-16,5%) gab die Übernahme des deutschen Netzwerkausrüsters ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) (+10,2%) bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Demnach sollten ADVA-Aktionäre 0,8244 Aktien einer neuen Holdinggesellschaft erhalten, was einem Wert von EUR 14,98 je Aktie entspreche. Die Transaktion solle vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung im zweiten oder dritten Quartal 2022 abgewickelt werden.



Die Aktien des in den USA gelisteten Online-Spielesoftwareproduzenten NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) (-3,4%) hätten unter der Ankündigung der chinesischen Regierung gelitten, die Online-Spielzeit für Personen unter 18 Jahren begrenzen zu wollen. Tencent-Aktien (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) würden heute Morgen in China gut 2% im Minus und Aktien der südkoreanischen Software-Schmiede Krafton knapp 2% notieren. (31.08.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.