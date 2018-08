Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

225,03 EUR +0,08% (29.08.2018, 08:00)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

USD 263,04 +0,24% (28.08.2018)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (29.08.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems ohne Druck - ChartanalyseDie Aktie von Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) befindet sich in einer langfristigen Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 26. Juli 2018 habe der Wert ein Allzeithoch bei 263,83 USD markiert. Danach habe die Aktie leicht zurückgesetzt. Am 17. August 2018 habe sie sogar am Aufwärtstrend seit Oktober 2017 gekratzt. Der Wert habe diesen Trend aber gehalten und sei anschließend wieder an das Hoch aus dem August 2018 geklettert. Seit drei Handelstagen notiere die Aktie an diesem Hoch. Zuletzt habe Adobe zwei Unsicherheitskerzen ausgebildet. Verkaufsdruck sei also an dem Allzeithoch bisher nicht aufgekommen.AusblickGelinge Adobe Systems ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 263,83 USD, dann bestehe eine gute Chance auf eine weitere Rally. Mittelfristig wären Kursgewinne in Richtung 290 USD möglich. Sollte Adobe allerdings unter 256,60 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild verschlechtern. Aber erst ein Rückfall unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2017 bei aktuell 250,80 USD würde zu einem Verkaufssignal führen. Abgaben in Richtung 231,40 USD würden dann drohen. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie: