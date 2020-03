NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

332,38 USD +8,70% (10.03.2020, 21:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Die Adobe Systems-Aktie habe 2019 zu den besten Performern im S&P 500 gehört. Mit gutem Grund: Der SaaS-Anbieter, zu dessen Produkten u.a. Adobe Photoshop, Adobe Acrobat und Adobe Flash gehören würden, habe in den letzten vier Quartalen die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Trotzdem habe die Adobe Systems-Aktie im Zuge der Coronakrise heftig korrigiert.Die Adobe Systems-Aktie habe im Laufe der Coronavirus-Krise bereits über 20% eingebüßt und damit den Stopp des "Aktionärs" ausgelöst. Angesichts der starken fundamentalen Verfassung des US-Konzerns erscheine diese Korrektur allerdings als eine gute Möglichkeit, um bei dem Papier des Cloud-Giganten wieder günstiger einzusteigen. Anleger sollten sich somit für den Wiedereinstieg bereithalten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)