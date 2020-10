Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

425,00 EUR +1,69% (01.10.2020, 17:45)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

498,14 USD +1,57% (01.10.2020, 17:31)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (01.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Eigentlich kenne die Aktie von Adobe nur eine Richtung: Steil nach oben. Doch auch an dem Softwarekonzern sei die Korrektur des Gesamtmarkts nicht spurlos vorbeigegangen. Der Wert habe deutlich an Fahrt verloren und im vergangenen Monat ein kleines Minus verbuchen müssen. Dank neuer Kaufsignale könnte es jetzt wieder zu einem starken Anstieg kommen.Nachdem die Aktie von Adobe zu Beginn des Monats ein neues Allzeithoch bei 536,88 Dollar markiert habe, habe der Wert um rund 14 Prozent bis an die Unterstützung bei 460 Dollar zurückgesetzt. Von dort aus habe das Papier in Form eines abfallenden Keils konsolidiert.Am Montag habe der Kurs durch die obere Begrenzungslinie bei etwa 482 Dollar gebrochen. Eine starke dynamische Bewegung sei aber bisher ausgeblieben. Die ansteigende relative Stärke und ein neues Kaufsignal beim MACD-Indikator könnten jetzt jedoch neue Kaufimpulse geben.Die Adobe-Aktie habe zwar aus ihrer Chartformation ausbrechen können, ein starker Kurssprung sei aber vorerst ausgeblieben. Trader können sich jetzt platzieren, bevor es zu einem starken Anstieg kommt, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Adobe Systems-Aktie. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link