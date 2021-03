NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

460,20 USD +1,72% (23.03.2021, 21:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (24.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der US-Konzern schließe das erste Quartal 2021 mit einem Rekordumsatz ab. Auch das in der Corona-Krise emie stark zurückgegangene Publishing- und Werbegeschäft erhole sich weiter. Der Gewinn je Aktie habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Für das Gesamtgeschäftsjahr hebe das Software-Unternehmen seine Prognose an.Adobe Systems habe sich ambitionierte Ziele gesetzt, habe diese in der Vergangenheit aber häufig (über)erfüllen können. "Der Aktionär"halte daher an seiner laufenden Empfehlung für das Unternehmen fest, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2021)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:390,05 EUR +0,05% (24.03.2021, 08:00)