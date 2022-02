Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Rund 32 Prozent habe die Adobe-Aktie ausgehend von ihrem 52-Wochen-Hoch verloren. Inzwischen locke der Titel jedoch mit einer günstigen Bewertung - und auch andere Faktoren würden nach wie vor für das Papier sprechen. Sollten Schnäppchenjäger jetzt beim Softwarekonzern zugreifen?Nach der Vorlage der Q4-Zahlen Mitte Dezember habe bei der Adobe-Aktie der Abverkauf eingesetzt. Kein Wunder, denn sowohl bei den wiederkehrenden Umsätzen als auch der operativen Marge habe der US-Softwarekonzern nicht überzeugen können. Zudem habe Adobe bei diesen beiden wichtigen Kennzahlen auch im Rahmen der Prognose für das neue Geschäftsjahr enttäuscht.Zahlreiche Analysten hätten daraufhin ihre Schätzungen an die schwächer als erwartete Prognose angepasst. Blicke man jedoch heute auf das Konsensziel von 661,86 Dollar, zeige sich trotz der gekappten Kursziele für 2022 ein Kurspotenzial von 40 Prozent.Der von Analysten erwartete Umsatz von 17,9 Mrd. Dollar bei Gewinnen je Aktie von 13,75 Dollar sei dank des Abverkaufs nun auch günstiger zu haben. Das 22er-KGV der Adobe-Aktie habe sich auf 34 und das 22er-KUV auf 12,5 verbilligt.Nehme man hier noch hinzu, dass Adobe im Kerngeschäft rund um Software für Kreativschaffende (Photoshop, Premiere) der unangefochtene Marktführer sei, würden die langfristigen Wachstumsaussichten hervorragend bleiben. In den nächsten drei Jahren würden die Analysten mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 13,1 Prozent pro Jahr rechnen, die Gewinne je Aktie sollten sogar etwas schneller zulegen.Top-Produkte, Profiteur des Digitalisierungstrends, Marktführer mit langfristigen Wachstumschancen, starke Margen und ein überzeugendes Management. Adobe ist und bleibt ein hervorragendes Unternehmen, das es jetzt sogar deutlich günstiger als im historischen Durchschnitt an der Börse gibt, so Benedikt Kaufmann.DER AKTIONÄR sehe hier Potenzial, rate Schnäppchenjägern jedoch vorerst abzuwarten. Denn die vergangenen drei Handelstage hätten gezeigt, dass der Abverkauf bei Adobe im aktuellen Marktumfeld noch nicht abgeschlossen sein könnte. Die Software-Aktie ist aber ein klarer Fall für die Watchlist, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 14.02.2022)