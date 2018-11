XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,37 EUR -0,59% (08.11.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,47 EUR +2,06% (08.11.2018, 15:15)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 nach vorläufigen Zahlen EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von rund EUR 31 (bereinigt: rund 25) Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 182 Modemärkte, davon 155 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner fast 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (08.11.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) nach wie vor zu kaufen.Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, des angekündigten Wechsels des Logistik-Partners, eines verbesserten Working Capital-Managements, eines sukzessiven Ausbaus des Anteils an höhermargigen Eigenprodukten und einer anhaltenden Standort-Arrondierung würden die Aktienanalysten von Sphene Capital - im Einklang mit der mittelfristigen Management-Guidance - für die kommenden Jahre mit einem deutlichen Ergebnisanstieg rechnen. Diese aus ihrer Sicht absehbaren Ertragsverbesserungen würden derzeit nicht vom Kapitalmarkt honoriert; die Aktie von Adler Modemärkte werde nach Erachten der Aktienanalysten von Sphene Capital gewissermaßen in "Sippenhaft" mit anderen textilen Einzelhändlern genommen, die in diesem Jahr zum Teil massive Gewinnwarnungen ausgesprochen hätten.Die Aktienanalysten von Sphene Capital würden bei nahezu unveränderten Umsatz- und Ergebnisschätzungen ihr aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 8,60 je Aktie (Base-Case-Szenario) bestätigen. Aus einer Monte Carlo-Simulation würden sich in den getesteten Worst- und Best-Case-Szenarien Werte des Eigenkapitals von EUR 3,70 und EUR 15,60 je Aktie ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: