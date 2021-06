Würden die Pläne wie erwartet umgesetzt, bleibe den noch investierten Aktionären der Adler Modemärkte nichts. Kapitalschnitt auf Null bedeute, dass das Grundkapital keinen Wert mehr habe.



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 EUR 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 70,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 30. September 2020 rund 3.350 Mitarbeiter und betreibt derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop.



Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (22.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Operation gelungen - Patient lebt! Alles gut für die insolvente Modekette Adler? Das Logistik-Unternehmen Zeitfracht wolle die Aktien übernehmen. Doch anders als bei anderen Rettungs-Übernahmen sollten die Anteilsinhaber diesmal komplett leer ausgehen. Das Grundkapital werde herabgesetzt. Die Aktien der Adler Modemärkte AG würden ins Bodenlose crashen.Am Montag-Abend habe die insolvente Adler Modemärkte AG bestätigt, dass man sich "in fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem Berliner Logistik-Unternehmen Zeitfracht als neuem Investor befinde. Man sei zuversichtlich, "zeitnah ein unwiderrufliches Angebot zum Abschluss einer Investorenvereinbarung von Zeitfracht zu erhalten", habe es in einer Mitteilung via DGAP geheißen."Dieser Schritt wird ein wichtiger Meilenstein für die Sanierung des Unternehmens sein", an der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung intensiv gearbeitet werde, habe es weiter geheißen.Die Annahme eines Angebots der Zeitfracht Logistik Holding GmbH setze allerdings voraus, dass das Insolvenzverfahren eröffnet werde. Adler gehe davon aus, dass die Investorenvereinbarung unmittelbar nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, die für 1. Juli 2021 erwartet werde, unterzeichnet werden könne. Ziel sei es, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen Insolvenzplan bei Gericht einzureichen.Die Aktie von Adler Modemärkte sei noch am Montag-Abend ins Bodenlose gestürzt. Am Nachmittag noch zu 1,28 Euro gehandelt, habe das Papier auf Tradegate nur noch 30 Cent gekostet. Nach der Übernahme dürfte die Aktie vom Kurszettel gestrichen werden.Das Logistikunternehmen Zeitfracht sei einer der Gründer des Paketdienstes DPD und habe schon öfter stark angeschlagene Unternehmen aus der Insolvenz herausgekauft. Teile von Air Berlin und den Buchgroßhändler KNV seien darunter gewesen. In der Textilbranche seien die Berliner bislang nicht aktiv gewesen.Die Adler Modemärkte AG habe 2019 rund 495,4 Millionen Euro umgesetzt und Ende September 2020 rund 3.350 Mitarbeiter beschäftigt. Derzeit betreibe die Gruppe nach eigenen Angaben 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop.