Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

12,60 EUR +3,62% (27.10.2021, 15:16)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

12,54 EUR +4,41% (27.10.2021, 14:59)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (27.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Adler Group wolle zum Abbau von Schulden weitere Tausende Wohnungen verkaufen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, habe man eine Vereinbarung mit einem Investmentfonds über eine Transaktion von 14.368 Einheiten unterzeichnet. Mittlerweile sei durchgesickert, wer hinter dem Deal stehe.KKR & Co. sei informierten Kreisen zufolge der Investor, der die Immobilien von der Adler Group kaufen möchte. Der Wert der Immobilien, die sich hauptsächlich in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland befinden würden, betrage mehr als 1 Mrd. Euro und liege deutlich über dem zum Halbjahr ausgewiesenen Buchwert.Mit dem Verkauf des Immobilienpakets solle die Verschuldung gesenkt werden. Der Beleihungsgrad, der sogenannte LTV (Loan-to-Value), würde mit dem Deal unter 50% sinken, habe es geheißen. Damit sollten dann auch die angekündigten Verkäufe von Teilen des Immobilien-Portfolios beendet werden. Vertreter von KKR und der Adler Group hätten Stellungnahmen jedoch abgelehnt.Die Verkäufe würden ohne Zweifel zur Beruhigung der Adler Group-Investoren beitragen. Andererseits würden dem Wohnungskonzern durch den Verkauf großer Bestände wichtige Synergiepotenziale verlorengehen. Die Adlr Group-Aktie sei deshalb weiter kein Kauf, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: