Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (03.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Adler Group habe den Verkauf von rund 15.500 Einheiten an die LEG Immobilien erfolgreich abgeschlossen und damit einen wichtigen Schritt zum geplanten Schuldenabbau vollzogen. An der Börse komme die Nachricht gut an.Wie das Wohnungsunternehmen am Morgen mitgeteilt habe, gehe man mit dem Verkauf von 15.362 Wohn- und 185 Gewerbeeinheiten "den nächsten Schritt hin zu einem profilierten Portfolioansatz mit Fokus auf die prosperierenden Großstädte Deutschlands". Demnach seien im Rahmen des Closings dem Unternehmen rund 800 Millionen netto zugeflossen - Geld, das hauptsächlich für den weiteren Schuldenabbau verwendet werde. Die veräußerten Objekte befänden sich überwiegend in kleinen und mittelgroßen Städten in Norddeutschland.Wichtiger noch: LEG habe eine Prämie auf den Buchwert zum 30. September 2021 bezahlt. Dies bestätige "einmal mehr die Qualität der Vermögenswerte der Adler Group und die Substanz der Bewertungen".Die Adler-Aktie habe sich von dem Kurseinbruch im Oktober immer noch nicht erholt. Weiterhin stünden die Vorwürfe des Shortsellers Fraser Perring im Raum, der Konzern habe die Bilanzen aufgebläht und das Management habe Geld aus übernommenen Firmen abgezogen. Nach Ansicht einiger Experten habe Adler bisher nur halbherzig auf die Vorwürfe reagiert.Der Verkauf der Einheiten an LEG sei ein wichtiger Schritt für Adler, das Vertrauen der Anleger zurückzuerlangen. In den nächsten Quartalen müsse das Management beweisen, dass es mit dem kleineren Portfolio profitabel arbeiten könne.Vorerst bleibt die Adler Group-Aktie ein sehr riskantes Papier, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link