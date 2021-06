Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

23,88 EUR -3,71% (24.06.2021, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

23,94 EUR -3,39% (24.06.2021, 15:08)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (24.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Am Donnerstagvormittag habe die Adler Group-Aktie zeitweise 14% an Wert verloren. Händler hätten eine Short-Attacke seitens des berüchtigten Shortsellers Frazer Perring vermutet. Der habe jedoch mittlerweile über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Beteiligung an einer solchen Aktion dementiert. Die Adler Group-Aktie erhole sich.In Marktkreisen sei heute Morgen darüber spekuliert worden, dass Perring bei Adler Group seine Finger im Spiel haben könnte. Der berüchtigte Shortseller habe schon bei GRENKE einen zwischenzeitlichen Kurssturz ausgelöst. Seine Vorwürfe gegen den badischen Leasing-Spezialisten hätten sich allerdings nicht bestätigt. Bei Adler Group wolle er hingegen nicht involviert gewesen sein. Das habe er über Twitter verlauten lassen, woraufhin die Adler Group-Aktie wieder angesprungen sei.Unter fundamentalen Gesichtspunkten müsste die Adler Group-Aktie normalerweise deutlich höher notieren. Der Substanzwert der Gesellschaft liege bei rund 46 Euro. Dass die Adler Group-Aktie mit einem derart hohen Abschlag auf den NAV gehandelt werde, könnte ein Indiz dafür sein, dass die Immobilien zu hoch bewertet seien. Belege gebe es jedoch nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: