Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (05.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Im Small-Caps-Index SDAX gehöre am Donnerstag die Aktie des in Verruf geratenen Immobilienkonzerns Adler Group zu den besten. Einen Grund liefere Vonovia-Chef Rolf Buch, der den Wert des Unternehmens deutlich höher beziffere als zurzeit an der Börse. Als Käufer trete Vonovia allerdings nicht in Erscheinung.Bei der Bilanzvorlage am Donnerstag habe Buch gesagt: "Wir haben einen Wert für die Adler-Aktie für uns selber festgesetzt. Dieser Wert ist sehr weit weg von dem Börsenkurs jetzt. Und deswegen ist es so, dass wir die Aktie behalten werden, bis der Kurs da ist, wo wir glauben, wo er sein muss. Und dann gucken wir, was wir verkaufen oder nicht."Vonovias Prämisse sei von Anfang an gewesen, dass in Adler deutlich mehr Wert stecke, als der Aktienmarkt vermuten lasse. "Wir kennen das Portfolio von Adler und auch die Grundstücke sehr gut. Und auch der forensische Bericht der KPMG hat in dem Punkt die Ansicht bestätigt und war sogar etwas weniger pessimistisch, als wir das in unserer Einschätzung sind. Vergessen Sie nicht, die Grundstücke in bester Lage sind für einen Developer, jeden Developer wertvoll", so Buch.Die jüngsten Anschuldigungen hätten sich hauptsächlich auf schlechte Unternehmungsführung aus der Vergangenheit bezogen. Das ändere aber nichts an der Werthaltigkeit des Bestandes.Die Aussagen des Vonovia-Chefs dürfte den Adler-Aktionären Mut geben, doch sei nach den Ereignissen der letzten Wochen das Misstrauen sehr groß.Die Adler Group-Aktie eignet sich zurzeit nur für hartgesottene Zocker, mit großen Chancen, aber auch enormem Risiko, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link