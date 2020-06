Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

65,34 EUR -0,41% (02.06.2020, 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

72,59 USD -0,55% (02.06.2020, 15:43)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (02.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nach der Corona-Krise gebe es eine neue Situation, auf die die Videospielkonzerne in den USA reagieren müssten. Die Gaming-Branche sei bislang gut durch die Pandemie gekommen, allerdings mache die aktuelle #BlackLivesMatter-Situation den Wachstumsplänen einen Strich durch die Rechnung. Die Aktie lege heute im frühen US-Handel dennoch leicht zu.Eigentlich habe Activision Blizzard demnächst neue Spielinhalte für seine Games Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone (über 60 Millionen Spieler in zwei Monaten) und Call of Duty Mobile veröffentlichen wollen. Das hätte dem Konzern neue Digitalumsätze beschert. Allerdings werde die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben. Zusätzlich zur Corona-Krise werde es damit noch schwieriger, eine Prognose für 2020 zu ermitteln.Grund für die Terminverschiebung seien die landesweiten Proteste unter dem Hashtag #BlackLivesMatter in den USA. Auslöser dafür sei die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten gewesen. "Jetzt ist die Zeit, dass alle gesehen und gehört werden, die sich für Gleichheit, Gerechtigkeit und Veränderung einsetzen", begründe Activision Blizzard in einem Tweet.Die Zahl der aktiven Call-of-Duty-Spieler sei im ersten Quartal 2020 auf 102 Millionen gestiegen. Gleichzeitig hätten die Nettobuchungen - die Summe aller (digitalen) Produkte und Dienstleistungen - des Spielekonzerns auf 1,52 Milliarden Dollar zugelegt. Für das laufende zweite Quartal erwarte Activision Blizzard einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar. Dieses Ziel dürfte nun schwerer zu erreichen sein.Investierte Anleger bleiben dabei, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link