Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

66,86 EUR -0,22% (21.10.2021, 13:58)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

78,08 USD +1,17% (20.10.2021, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Unverändert stehe das kalifornische Entwicklerstudio im Rampenlicht der Öffentlichkeit - jedoch nicht mit guten News. Mehr als 20 Angestellte habe das Unternehmen in Folge des Sexismus-Skandals entlassen, 20 weitere sollten mit Disziplinarmaßnahmen sanktioniert worden sein. Dies habe Activision Blizzard den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Mittwoch in einem Brief mitgeteilt.Neben den internen Klagen von betroffenen Mitarbeiterinnen stünden auch zwei Klagen von US-Behörden im Raum. Zwar sei es jüngst zu einer ersten Einigung über eine Zahlung von 18 Millionen Dollar für die Geschädigten gekommen, jedoch räume Activision Blizzard weithin kein Fehlverhalten ein.Ein Interessenkonflikt zweier Regierungsbehörden, die zuvor an einer der Klagen gegen Activision Blizzard federführend beteiligt gewesen seien, könnte nun sogar den Prozess ins Wanken bringen oder zumindest aufschieben. Der Gaming-Konzern habe hier einen Antrag zur Aussetzung eingereicht. Eine Entscheidung des Gerichts stehe allerdings noch aus.Kurzfristig drücke die anhaltend schlechte Nachrichtenlage weiterhin auf die Anleger-Stimmung. Die Activision Blizzard-Aktie arbeite jedoch ausgehend von der Unterstützung bei 75 Dollar aktuell an der Bodenbildung. Ein Sprung über die Hürde bei 79 Dollar und die Marke bei 80 Dollar könnte diese abschließen und einen neuen Aufwärtstrend begründen.Anleger können auf günstigem Niveau daher weiterhin beherzt bei der Activision Blizzard-Aktie zugreifen, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link