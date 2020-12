Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

72,65 EUR -1,62% (21.12.2020, 20:10)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

88,7975 USD -1,74% (21.12.2020, 19:57)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Deutschland Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol Deutschland: AIY, NASDAQ-Ticker-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (21.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol Deutschland: AIY, NASDAQ-Ticker-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activision Blizzard habe gleich mehrere Erfolge zu feiern. Zuerst habe der US-Videospieleproduzent mit seiner Spielereihe "Call of Duty" einen neuen Umsatzrekord aufgestellt und nun gehe auch noch die neueste Version des Klassikers "World of Warcraft" durch die Decke. Getoppt werde das Ganze von einem enorm starken Kaufsignal."Der Aktionär" habe bereits über die extrem bullishe Tassenformation berichtet. Ausgehend vom Mehrjahreshoch im Oktober 2018 bei 84,68 Dollar habe sich die Aktie U-förmig bewegt und damit eine langfristige Untertasse ausgebildet. Anfang August habe der Wert dann ein neues Allzeithoch bei 87,73 Dollar markiert. Von dort aus habe er bis Anfang Dezember in einem abfallenden Kanal konsolidiert, was den Henkel der Tassenformation darstelle.Mit dem Sprung über die Begrenzungslinie des Kanals bei 80 Dollar und des Rekordhochs bei 87,73 Dollar habe der Kurs die Tassenformation am Mittwoch erfolgreich aufgelöst und damit ein Kaufsignal generiert. Das Kursziel, welches sich aus der Höhe der Formation ergebe, liege auf Sicht der nächsten Monate bei rund 120 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: